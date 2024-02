Zidane : L'annonce qui va mettre le feu à l'OM

Hugo Chirossel

Bientôt trois ans après son départ du Real Madrid, en mai 2021, le grand retour de Zinédine Zidane est attendu. Le nom du technicien français est régulièrement lié à plusieurs clubs, mais selon son ancien coéquipier Thomas Gravesen, seuls trois pourraient l’intéresser. La Casa Blanca, l’équipe de France et l’OM.

À la fin de la saison 2020-2021, Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Presque trois ans plus tard, le Ballon d’Or 1998 n’a toujours pas repris du service. Peu de clubs semblent intéresser Zizou , même si son nom est régulièrement cité, dernièrement du côté du Bayern Munich, pour succéder à Thomas Tuchel.

Seulement trois postes intéressent Zidane

Mais d’après son ancien coéquipier Thomas Gravesen, une arrivée au Bayern Munich ne devrait pas tenter Zinédine Zidane. En effet, ce dernier ne serait intéressé que par trois postes : au Real Madrid, en équipe de France et à l’OM. Les propos de l'ancien international danois sont relayés par AS .

« C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France »