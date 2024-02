Mercato : Le RC Lens vise un gros coup à 15M€ ?

Benjamin Labrousse

Actuellement 6ème de Ligue 1, le RC Lens commence tout juste à préparer ses plans pour le prochain mercato estival. Si l’été dernier, le club artésien avait bouclé un transfert historique avec la venue d’Elye Wahi, les Sang et Or pourraient également recruter en attaque, avec une piste en Belgique évaluée à 15M€. Explication.

Au sortir d’une saison 2022-2023 exceptionnelle, le RC Lens avait affiché ses ambitions sur le mercato estival. Malgré la perte de Seko Fofana et de Loïs Openda, le club lensois avait réalisé un transfert historique puisque les 30M€ déboursés pour Elye Wahi constituent le plus gros transfert de l’histoire des Sang et Or . Un peu plus en retrait cette saison en Ligue 1, le RC Lens vise toutefois la qualification en Coupe d’Europe, et pourrait déjà préparer un beau mercato pour la saison prochaine.

Lens suit ce prolifique attaquant

Journaliste, Sacha Tavolieri a récemment révélé que le RC Lens, mais également que l’OL, le Stade Rennais, et Lille suivaient avec attention le profil menant à Kévin Denkey. Formé à Nîmes, l’attaquant togolais de 23 ans explose totalement avec le Cercle Bruges cette saison. Auteur de 22 buts en seulement 26 matchs de championnat en Belgique, Kévin Denkey pourrait ainsi être l’une des sensations du prochain mercato en Ligue 1.

Kévin Denkey évalué à 15M€