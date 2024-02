Mercato : Le RC Lens relance un transfert au FC Barcelone !

Benjamin Labrousse

6ème de Ligue 1, le RC Lens continue de progresser et de renouveler son effectif. L’hiver dernier, le club artésien avait tenté un gros coup à 9M€ pour Mikayil Faye, jeune talent du FC Barcelone. Recalés par le Barça, les Sang et Or n’auraient pas dit leur dernier mot concernant le Sénégalais de 19 ans.

Le RC Lens prépare déjà la suite. Auteur une nouvelle fois d’une bonne saison en Ligue 1, le club lensois souhaite anticiper son recrutement sur le mercato estival. Ainsi, plusieurs noms ont déjà été évoqués comme pistes potentielles des Sang et Or pour cet été.

Le RC Lens recalé par le Barça pour ce transfert à 9M€

Et c’est le cas notamment de Mikayil Faye. Un nom familier pour le RC Lens, qui a tenté de s’attacher les services du Sénégalais cet hiver. Le club artésien a ainsi proposé 9M€ au FC Barcelone pour recruter le défenseur central de 19 ans. Ce dernier, arrivé au Barça en provenance du club croate de Kutosija en 2023, n’a toujours pas eu sa chance avec l’équipe première des Blaugrana .

Lens va retenter le coup pour Mikayil Faye