Départ de Mbappé : La Ligue des champions relance tout ?

Kylian Mbappé va faire le choix de relever le défi du Real Madrid à la fin de la saison après son départ libre de tout contrat du PSG. Dans le cadre de sa succession, le Paris Saint-Germain se pencherait tout particulièrement sur le dossier Victor Osimhen lorsque Chelsea accuserait un retard conséquent à cause de la Ligue des champions.

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé pour la première fois depuis 2017 et son arrivée en prêt de l’AS Monaco. Et pour cause, à compter du 30 juin prochain date de l’expiration de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain deviendra agent libre ayant le loisir de s’engager dans le club de son choix.

Victor Osimhen, le candidat numéro un à la succession de Mbappé ?

Selon le10sport.com, le Real Madrid a la priorité à ses yeux devant Liverpool et Manchester United qui ont dégainé des offres. Et pour son remplacement ? Le comité de direction du PSG semble miser gros sur Victor Osimhen comme The Athletic l’annonçait dans la foulée de l’annonce du départ de Mbappé par L’Équipe le 15 février dernier. Et pour ce qui est de la concurrence de Chelsea, le PSG aurait un avantage.

Chelsea largué à cause de la Ligue des champions ?