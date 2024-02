RC Lens : L’entraîneur suivi par un club légendaire ?

Thomas Bourseau

De par son management et ses résultats au RC Lens, Franck Haise commencerait à se faire un nom sur le Vieux Continent. En Angleterre, dans le cadre de la recherche de Liverpool concernant le successeur de Jürgen Klopp, la data proposerait entre autres Haise aux Reds. De quoi faire trembler les Lensois ?

Depuis 2017, Franck Haise officie au RC Lens. Après la gestion de l’équipe réserve pendant trois saisons, le technicien français a hérité de l’équipe première en 2020. Et depuis, Haise impressionne avec en point d’orgue la saison dernière et une deuxième place au classement de Ligue 1 à un petit point du PSG. Haise a offert sa première participation au club lensois en Ligue des champions depuis 2002. Rien que ça.

Jürgen Klopp s’en va, Liverpool pense à Franck Haise !

Le travail de Franck Haise à Lens est remarqué et remarquable. Si bien que ses prestations apparaîtraient en bonne position dans la data (ndlr données) utilisée par les hauts décideurs de Liverpool d’après The Athletic, qui sont en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En effet, Jürgen Klopp a annoncé à la fin du mois de janvier qu’il pliera bagage à l’issue de la saison, soit près de neuf ans après sa nomination en tant qu’entraîneur des Reds en octobre 2015. « Je suis à court d’énergie. Je n’ai aucun problème actuellement, je vais bien en ce moment. Mais je sais que je ne pourrais pas continuer à faire le job encore, encore et encore. Après toutes ces années ensemble, tout le temps passé, toutes les épreuves, avec tout le respect et l’amour qui ont grandi au fil des années, je vous devais la vérité, et c’est la vérité ».

Franck Haise partirait de trop loin pour Liverpool