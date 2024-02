PSG : La star du Real Madrid copiée par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a tranché. Exit le PSG et place au Real Madrid. Au sein du club merengue, Mbappé évoluera aux côtés de Vinicius Jr ou encore de Jude Bellingham. Et alors que sa mère se serait dernièrement rendue dans la capitale espagnole pour préparer son arrivée, la question immobilière se serait posée. Et à l’instant T, le choix de la famille Mbappé se porterait sur le même quartier résidentiel que Vinicius Jr…

Le PSG n’est plus dans la course pour Kylian Mbappé. Contrairement au printemps 2022 au cours duquel les dirigeants parisiens étaient parvenus à empêcher le départ libre de tout contrat de l’actuel capitaine de l’équipe de France, son départ est désormais inévitable. En atteste sa discussion révélée par L’Équipe avec le président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février durant laquelle il a communiqué sa décision de plier bagage en tant qu’agent libre cet été.

Mbappé au Real Madrid, c’est contractuellement fait ?

Destination le Real Madrid ? Relevo a souligné ces dernières heures que sa signature chez le leader de la Liga aurait été approuvée et que seule l’officialisation manquerait pour que Kylian Mbappé devienne la nouvelle star du club merengue. Et d’ailleurs, comme le rappeur Booba lui avait conseillé par le biais d’un petit tacle sur son compte X sur le plan sportif, Mbappé pourrait apprendre d’un choix de Vinicius Jr au sujet de son domicile à Madrid.

Kylian Mbappé prêt à imiter Vinicius Jr pour son domicile à Madrid ?