Mercato - PSG : Surprise, Mbappé a enfin signé son contrat !

Kylian Mbappé ne va plus faire le bonheur des supporters du PSG au Parc des princes la saison prochaine. Ayant pris la décision de s’en aller à l’expiration de son contrat au terme de l’exercice actuel, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain se serait déjà mis d’accord avec le Real Madrid sur les termes de son futur contrat. Il ne resterait plus qu’à officialiser l’opération.

Depuis la mi-février et l’annonce de son départ du PSG au président Nasser Al-Khelaïfi, il semble que chaque jour passant rapproche un peu plus Kylian Mbappé du Real Madrid, son rêve de gosse. Et ce ne sont pas les dernières avancées dans ce feuilleton qui laisseraient entendre le contraire.

La mère de Mbappé récemment présente à Madrid ?

Relevo a affirmé ces dernières heures que Fayza Lamari se serait rendue à Madrid ces derniers jours dans le simple et unique but de préparer au mieux l’installation de son fils au sein même de la capitale espagnole en marge de son arrivée en fin de saison. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG troquera bel et bien le maillot rouge et bleu du Paris Saint-Germain contre la tunique merengue du Real Madrid. Et d’ailleurs, plus rien ne devrait empêcher cette opération de voir le jour.

Signature approuvée au Real Madrid pour Mbappé ?