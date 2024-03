PSG : C’est la guerre pour la future maison de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel concernant l’avenir de Kylian Mbappé, mais on se doute de plus en plus qu’après le PSG, l’international français s’envolera pour le Real Madrid. Le joueur de 25 ans est donc attendu en Espagne dans les prochains mois, mais certains points resteraient encore à résoudre. Cela vaudrait notamment pour la future maison de Mbappé. De quoi visiblement déclencher une guerre du côté de la capitale espagnole.

Cette fois, ça semble enfin être la bonne pour voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, l’international français doit rejoindre le club merengue dans les mois à venir. Le début d’un nouveau chapitre pour Mbappé, qui va devoir se trouver un nouveau chez lui en Espagne. Les recherches seraient d’ailleurs en cours de l’autre côté de l’Espagne. Reste maintenant à trouver le bien idéal pour combler les attentes de Kylian Mbappé.

La maison idéale pour Mbappé

Où habitera Kylian Mbappé quand il sera un joueur du Real Madrid ? El Confidencial a évoqué le sujet, parlant d’ailleurs d’une guerre entre agences immobilières de luxe afin de trouver le bien idéal pour celui qui joue actuellement au PSG. Alors que des réunions auraient déjà eu lieu avec le clan Mbappé, deux maisons auraient été proposées. Celles-ci seraient actuellement en construction à La Finca, un quartier où vivent les joueurs du Real Madrid. On parle là de deux maisons d'une valeur de 12M€ qui répondent aux critères recherchés par Kylian Mbappé, notamment de grandes superficies pour vivre et pour le jardin.

Un hic pour la future maison de Mbappé ?

Il y a toutefois un petit problème, ces deux maisons ne seront disponibles qu’en 2025 et il est prévu que le joueur annoncé au Real Madrid arrive à l’été 2024. D’autres options s’offriraient alors pour Kylian Mbappé. Ce dernier pourrait rejoindre un autre quartier, La Moraleja, là où vivent les joueurs brésiliens du Real Madrid. Affaire à suivre…