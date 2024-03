PSG : Mbappé met le feu en Espagne avec un seul geste

Alexis Brunet

Le PSG est venu à bout de la Real Sociedad, et s'est donc qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé a encore une fois brillé, puisqu'il a été l'auteur d'un doublé. Le Français était très attendu par la presse espagnole, à cause de sa très probable arrivée au Real Madrid l'été prochain. Le champion du monde a d'ailleurs réussi à mettre le feu en Espagne, avec un seul geste.

Après deux échecs consécutifs en huitième de finale, le PSG s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale ne s'est pas fait peur, et s'est imposé contre la Real Sociedad, à l'aller et au retour.

Mbappé a encore une fois brillé

Alors qu'il était au centre de toutes les attentions après son remplacement à la mi-temps face à l'AS Monaco, et son attitude par la suite, Kylian Mbappé a répondu présent face à la Real Sociedad. Le Français a inscrit un doublé lors du match retour, et il avait aussi marqué un but lors du match aller. L'attaquant du PSG a d'ailleurs été très logiquement élu homme du match.

🙄 MBAPPÉ y KANG-IN LEE, de RISAS en el aeropuerto... Mientras le gritan 'MADRID' #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/JjDbDYx4h3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 6, 2024

Mbappé enflamme l'Espagne