Le PSG a bouclé un transfert de rêve

Titulaire aux côtés de Lucas Hernandez dans l’axe de la défense du PSG, Lucas Beraldo s’est fait remarquer mardi soir lors de la victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2). Le club de la capitale a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions, un rêve devenu réalité pour Brésilien âgé de 20 ans.

Aligné dans le couloir gauche lors du match aller au Parc des Princes (2-0), Lucas Beraldo a retrouvé son poste préférentiel mardi soir, pour le match retour du PSG contre la Real Sociedad (1-2), en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Arrivé cet hiver en provenance de Sao Paulo contre 20M€, le Brésilien âgé de 20 ans est plus à l'aise dans l’axe de la défense et cela s’est vu à Anoeta.

«C’était une excellente performance»

« Je pense que c’était une excellente performance. Toute l'équipe a su jouer son rôle de la meilleure façon possible pour que nous puissions repartir avec la qualification ce soir », a confié Lucas Beraldo à PSG TV à l’issue de la rencontre. Satisfait de sa performance, celui qui a été appelé pour la première fois en équipe du Brésil pour la prochaine trêve internationale a également souligné la performance collective du PSG.

«Pouvoir jouer les quarts de finale, c’est un rêve devenu réalité»