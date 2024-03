Mbappé - Luis Enrique : Al-Khelaïfi lâche ses vérités sur la polémique au PSG

Thibault Morlain

Face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a disputé l’intégralité de la rencontre et il a rendu un grand service au PSG. Auteur d’un doublé, il a validé la qualification du club de la capitale pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La polémique de son remplacement contre Monaco reste tout de même au centre des discussions. Néanmoins, du côté du PSG, on se range du côté de Luis Enrique comme l’a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi.

Auteur d’un doublé ce mardi face à la Real Sociedad, Kylian Mbappé a encore une fois montré à quel point il était important pour le PSG. Pour autant, la star parisienne a tenu à calmer les tensions avec Luis Enrique, qui n’a pas hésité à se priver de lui dernièrement : « Tout va bien avec le coach ? Très bien. Il n’y aucun problème avec lui même si les gens peuvent penser qu’il y a un problème. J’ai bien des problèmes, mais le coach n'en ait pas un ». Et après Kylian Mbappé, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a réagi à cette affaire.

PSG : En clash avec Luis Enrique ? Mbappé sort du silence https://t.co/d4071zX1FB pic.twitter.com/VfdfXHX2Iz — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Le coach décide »

Suite à la qualification du PSG face à la Real Sociedad, Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole à propos de l’histoire autour de Kylian Mbappé et des choix de Luis Enrique. Pour RMC , le patron du club de la capitale a soutenu l’entraîneur du PSG, expliquant : « Le coach décide. On est derrière lui, c'est sûr. Le plus important, c'est l'équipe, le Paris Saint-Germain. Kylian a fait un grand match aujourd'hui, on est fiers de lui. Et toute l'équipe a très bien joué ».

« Kylian, c'est Kylian. C'est un joueur magnifique »