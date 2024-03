Mbappé s'en va, la PSG va signer sa nouvelle idole !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenu indispensable au PSG, Warren Zaïre-Emery va prochainement prolonger son contrat avec son club formateur. Le jeune milieu de terrain attend d'avoir 18 ans pour parapher son nouveau bail. Et cela tombe bien, l'international français sera majeur vendredi. Tout semble quasiment en place.

Mardi soir, après la victoire contre la Real Sociedad, Warren Zaïre-Emery ne cachait pas sa joie, et en a même profité pour évoquer son avenir au PSG. « C'est quelque chose dont je m'occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans, je suis très content, mais je vais continuer à rester concentré sur ce que je fais sur le terrain et donner le meilleur pour le Paris Saint-Germain », confiait-il au micro de RMC Sport .

PSG : Mbappé choque le Real Madrid, l'Espagne retourne sa veste https://t.co/Mv3CHAZ8Ky pic.twitter.com/eNFigKminX — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

«Le PSG a besoin d'une nouvelle idole francilienne»

Néanmoins, malgré cette sortie énigmatique, Laurent Perrin, journaliste du Parisien , n'est absolument pas inquiet. « Les négociations sont longues et c'est normal, mais quand les deux parties veulent atteindre le même but - prolonger au PSG - en général, ça se passe bien. Et avec le départ de Mbappé, le PSG a besoin d'une nouvelle idole francilienne. Ce sera lui », assure-t-il à l'occasion d'un chat organisé sur le site du Parisien .

Officialisation imminente pour Zaïre-Emery ?

Par conséquent, il ne manque plus qu'une officialisation qui s'annonce imminente. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord est totale entre Warren Zaïre-Emery et le PSG qui attend juste le 8 mars, date à laquelle le milieu de terrain aura 18 ans, pour boucler définitivement ce dossier.