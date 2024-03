Mbappé : Son départ bouclé «à 99,9%», un infime espoir pour le PSG ?  

Thibault Morlain

En 2022, le PSG avait réussi à conserver Kylian Mbappé alors que tout le monde pensait qu’il allait partir libre au Real Madrid. Deux ans plus tard, la finalité pourrait être différente puisque cette fois, le départ du Français semble quasiment acté. Mais voilà que rien n’est encore signé pour l’avenir de Mbappé. De quoi laisser un ultime espoir au PSG ?

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà averti Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas et qu’il partirait à l’issue de la saison. Pour ce qui est de sa destination, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Néanmoins, aujourd’hui, rien n’a été officialisé concernant Mbappé. Et si cela laissait une porte ouverte pour une surprise ?

« Est-ce plié ? Oui, à 99,9% »

Dans un chat pour Le Parisien , Laurent Perrin s’est penché sur l’avenir de Kylian Mbappé. Si rien n’est encore officiel pour l’attaquant du PSG, le journaliste a expliqué : « Mbappé n'a pas dit où il allait mais il a dit à Nasser qu'il partait et que ce n'était pas la peine de jouer la surenchère. Il n'y a donc aucune discussion avec le PSG. Est-ce plié ? Oui, à 99,9%… ».

« On peut tout imaginer… »