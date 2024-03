PSG : Moqué par l’un de ses potes, Mbappé est choqué

Thibault Morlain

Coéquipiers en équipe de France, Kylian Mbappé et Marcus Thuram ont déjà montré qu’ils étaient proches sur et en dehors des terrains. De quoi laisser place à quelques moqueries entre les deux amis. Ça a d’ailleurs été le cas sur les réseaux sociaux avec une amusante blague de l’attaquant de l’Inter Milan concernant une comparaison avec Mbappé.

Kylian Mbappé et les Tortues Ninjas, c’est une longue histoire. Les joueurs du PSG n’avaient d’ailleurs pas hésité à se moquer de l’international français en lui offrant un masque d’un des personnage de ce dessin animé. Alors que Mbappé a souvent été comparé à une des Tortues Ninjas, Marcus Thuram en a rajouté une couche.

Mbappé et les Tortues Ninjas

Sur son compte Instagram , Marcus Thuram a posté une photo pour le moins amusante. En effet, on peut y voir le joueur de l’Inter Milan où est identifiée la star du PSG sur la tête d’une des Tortues Ninjas, auxquelles a souvent été comparé Mbappé par le passé. De quoi en amuser plus d’un et cette moquerie n’a également pas échappé au principal intéressé.

La réponse de Mbappé