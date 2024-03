Un «top» joueur au PSG, Luis Enrique est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma monte en puissance sous les couleurs du PSG. Le portier italien s'est montré décisif lors de ses dernières apparitions, que ce soit face à l'AS Monaco en championnat (0-0) ou bien face à la Real Sociedad ce mardi (1-2). Avant le match face à Reims prévu ce dimanche, Luis Enrique a rendu hommage à son gardien.

La décision de Keylor Navas de rester au PSG cette saison ou l'arrivée d'Arnau Tenas l'été dernier n'ont pas déstabilisé Gianlugi Donnarumma. Bien au contraire. Le portier italien vit sa saison la plus stable. Décisif sur sa ligne, solide dans les airs, le portier italien fait valoir une assurance qui n'a pas été observée avant l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG.

Le PSG se moque du RC Lens, il déballe tout https://t.co/Szd61xvWVn pic.twitter.com/2oB9zkImGS — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Donnarumma décisif lors des dernières rencontres

Le portier italien est conscient de ses progrès. « Il n'y a pas de sentiment personnel, je sais que j'ai fait un bon match mais l'équipe aussi » avait déclaré Donnarumma après la rencontre face à l'AS Monaco vendredi dernier. Une rencontre au cours de laquelle l'ancien gardien du Milan AC a réalisé plusieurs arrêts décisifs. Il a, par la suite, confirmé sa bonne forme face à la Real Sociedad en Ligue des champions, malgré un but encaissé.

« Je suis très content »