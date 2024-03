PSG : Haaland va briser le rêve de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de quitter le PSG en fin de saison, Kylian Mbappé s'est fixé un dernier objectif : remporter la Ligue des champions. Mais le club de la capitale ne fait pas office de favori. Le hasard du tirage au sort pourrait lui réserver un affrontement face à Manchester City, porté par un Kévin De Bruyne et un Erling Haaland en feu.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG disputera les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour atteindre ce stade de la compétition, le club parisien est facilement venu à bout de la Real Sociedad. Mais le tirage au sort pourrait lui réserver un affrontement d'un tout autre calibre en quart de finale.

« C'est vraiment très costaud »

Parmi les oppositions possibles, un duel face au Manchester City d'Erling Haaland, tenant du titre. « Le pire adversaire ? Sans aucun doute. Leur prestation face à MU samedi était assez impressionnante. Le retour de De Bruyne a tout changé. Il a une vraie connexion avec Haaland. Foden est en forme, la défense hyper solide. C'est vraiment très costaud » a confié Laurent Perrin.

Un espoir pour le PSG ?