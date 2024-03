Le PSG va libérer Warren Zaïre-Emery !

Alexis Brunet

Le PSG possède certaines grandes stars internationales dans son effectif, mais aussi quelques jeunes joueurs parmi les plus prometteurs au monde. C'est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui est déjà l'un des hommes de base de l'effectif de Luis Enrique. Pourtant, le Français se fait rare dans les médias, et n'accorde pas d'interviews. Le club de la capitale bloquerait toutes les sollicitations pour son joyau, mais cela s'apprête à changer, avec la prolongation à venir du jeune milieu de terrain.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a pris une importance folle au PSG. Lancé par Christophe Galtier la saison dernière, le jeune milieu de terrain a vu son temps de jeu explosé sous les ordres de Luis Enrique. Le technicien espagnol aime s'appuyer sur des jeunes joueurs, et le Parisien lui rend bien, avec des prestations très abouties. Le Français a déjà disputé 30 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour trois buts, et six passes décisives.

Zaïre-Emery doit bientôt prolonger son contrat au PSG

Le PSG a donc conscience de posséder un joyau dans son effectif, et il compte bien le sécuriser. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, tous les détails de la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery à Paris seraient déjà bouclés, et il n'y aurait plus qu'à attendre l'annonce officielle. D'après les informations de L’Équipe , cela pourrait intervenir prochainement.

Le PSG bloque tout pour Zaïre-Emery pour le moment