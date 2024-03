Un renfort «exceptionnel» vient aider le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Privé de certains joueurs depuis le début de la saison, le PSG a récemment assisté au retour de Nuno Mendes, qui n’avait pas eu l’occasion d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur espagnol est revenu sur la première titularisation de son défenseur cette saison en Ligue des champions.

Absent depuis le 30 avril 2023, Nuno Mendes a retrouvé le PSG il y a quelques jours en Ligue 1, avant de connaître sa première titularisation de la saison en Ligue des champions contre la Real Sociedad (2-1) mercredi. Comme on pouvait s’y attendre après une si longue absence, l’international portugais a parfois eu du mal à retrouver ses repères sans toutefois porter préjudice à son équipe. Interrogé sur ce renfort pour la seconde partie de saison, Luis Enrique a livré un bilan positif.



Une star a aidé le PSG à boucler un transfert à 20M€ https://t.co/z70l0rMv16 pic.twitter.com/LdyqfjFRIT — le10sport (@le10sport) March 9, 2024

« Nuno Mendes a été exceptionnel à son poste »

« Les joueurs de football ne sont pas des machines, mais des humains , a défendu Luis Enrique en conférence de presse. Après plusieurs mois de blessure, Nuno Mendes a été exceptionnel à son poste. Il a dominé les espaces de jeu, il a su à tout moment gérer les situations de jeu. C'est évident qu'il va récupérer sa forme au fur et à mesure. On ne va pas prendre de risque. Mais il a un très bon niveau. Pour un premier match titulaire en Ligue des champions et à l'extérieur, il a fait ce qu'il fallait ».

Luis Enrique a plus de possibilités

Le retour de Nuno Mendes offre une option supplémentaire en défense à Luis Enrique, utilisant jusqu’à maintenant Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo pour le flanc gauche. L’international français pourrait désormais retrouver sa place dans l’axe, comme ce fut le cas face à la Real Sociedad, alors que Marquinhos est actuellement blessé et sera encore absent pour affronter Reims dimanche au Parc des Princes (13h).