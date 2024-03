«C’est extraordinaire», ce transfert du PSG fait halluciner Luis Enrique 

Thibault Morlain

Touché par de nombreuses blessures dans le secteur défensif, le PSG avait érigé en priorité le transfert d’un défenseur central au mercato hivernal. Ça a été chose faite avec l’arrivée de Lucas Beraldo. Suivi depuis un moment déjà par Luis Campos, le Brésilien a intégré l’effectif de Luis Enrique. Et visiblement, Beraldo n’aura pas mis longtemps avant de trouver ses marques au PSG.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG n’avait pas attendu bien longtemps pour annoncer son premier transfert. En effet, dès le 1er janvier, le club de la capitale officialisait l’arrivée de Lucas Beraldo, recruté pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. Ayant besoin de se renforcer en défense centrale, le PSG est donc parti chercher l’espoir brésilien. Alors qu’on pouvait s’interroger sur son adaptation à Paris, arrivant au beau milieu de la saison, Lucas Beraldo fait taire les plus sceptiques, réalisant d’excellents débuts. De quoi impressionner Luis Enrique par la même occasion.

« C’est incroyable et formidable pour nous »

A l’occasion de sa conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a évoqué l’arrivée de Lucas Beraldo au PSG et son adaptation au sein du club de la capitale. Choqué, l’entraîneur du club de la capitale a lâché : « Je l'ai répété, c’est grâce à Luis Campos et la direction qu’on a pu recruter un joueur comme lui, à un poste où on avait beaucoup de blessés. On a besoin de temps pour s’adapter, il changer de continent, de pays, de langue. On dirait qu’il est Parisien Beraldo, on dirait qu’il sort du centre de formation. Malgré son jeune âge, c’est incroyable la façon dont il s’est adapté, on dirait qu’il est professionnel depuis plus de temps. C’est incroyable et formidable pour nous qu’il a pu s’adapter aussi rapidement. C’est un joueur avec beaucoup de personnalité et d’énormes qualités. Il s’adapte bien à notre idée de jeu. C’est extraordinaire. C’est l’exception qui confirme la règle car généralement, tout le monde a besoin de temps pour s’adapter ».

Quel poste pour Beraldo ?