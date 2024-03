Mercato : Le PSG envoie une offre de 200M€ pour un crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un successeur à Kylian Mbappé, le PSG aurait lâché un chèque de 200M€ pour recruter la jeune pépite barcelonais Lamine Yamal. Mais selon la presse espagnole, la réponse du FC Barcelone ne s'est pas faite attendre. La formation entraînée par Xavi a fermé la pote à double-tour pour celui qui a offert la victoire à son club ce vendredi soir.

Le PSG est enfin fixé. Kylian Mbappé a annoncé, au cours du mois de février, qu'il allait quitter le club parisien la saison prochaine. Une annonce faite suffisamment tôt pour permettre à la direction de se préparer à son départ et de trouver un remplaçant. Selon les informations de la presse espagnole, le PSG aurait récemment transmis une offre pour Lamine Yamal, 16 ans seulement, mais déjà considéré en Catalogne comme le futur Lionel Messi.

Le PSG part à l'assaut d'un crack

Selon les informations de Marca , le PSG aurait proposé près de 200M€ pour racheter le contrat de l'international espagnol. En cas d'accord, Yamal deviendrait la deuxième recrue la plus cher de l'histoire du club parisien, juste derrière Neymar. Mais le FC Barcelone aurait déjà refusé cette offre. Pas question pour la formation blaugrana de se débarrasser de cette pépite, encore buteur face à Majorque ce vendredi soir (1-0). Xavi a d'ailleurs rendu hommage à Yamal en conférence de presse, même s'il se refuse encore à toute comparaison avec Messi.

Le FC Barcelone a lâché sa réponse