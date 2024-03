PSG : Le rêve de Mbappé brisé par le Real Madrid ? Deschamps confirme

Benjamin Labrousse

S’il n’a jamais caché sa volonté d’enchaîner l’Euro puis les Jeux olympiques avec l’équipe de France, Kylian Mbappé devrait se heurter celle du Real Madrid. Le club espagnol, future destination de la star du PSG, ne souhaite pas laisser ses joueurs prendre part aux prochains JO. Ce dimanche, Didier Deschamps a d’ailleurs confirmé que l’enchaînement des deux compétitions était quasiment impossible.

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Sauf retournement de situation, l’attaquant de 25 ans va s’engager en faveur du Real Madrid. Mais en plus de cette signature, le crack de Bondy va connaître un été animé avec l’équipe de France, avec l’Euro à partir du 14 juin prochain.

Mbappé ne sera pas autorisé à participer aux JO

Mais en plus de cette compétition, Kylian Mbappé souhaitait prendre part aux Jeux olympiques qui démarreront fin juillet. Toutefois, d’après l’Equipe , le Real Madrid a récemment informé la FFF qu’il ne laisserait aucun de ses joueurs prendre part aux JO. De plus, selon Didier Deschamps, l’enchaînement des deux compétitions internationales pose problème.

«Est-ce que c'est réalisable ?»