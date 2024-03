Le Real Madrid dit non à Mbappé, la solution est trouvée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé rêvait de participer aux prochains Jeux Olympiques ? Le Real Madrid est bien parti pour doucher ses espoirs. Le club espagnol aurait envoyé une lettre à la FFF pour annoncer qu'il refuserait de libérer ses joueurs français pour la compétition. Mais selon Emmanuel Petit, Mbappé a encore une possibilité de défendre le maillot de l'équipe de France à Paris.

Le Real Madrid a pris les devants. Selon plusieurs médias, le club espagnol a fait parvenir une lettre à la FFF il y a quelques semaines. Dans celle-ci, il annonce qu'il refuserait de libérer ses joueurs français pour les prochains Jeux Olympiques. Une décision qui devrait aussi concerner Kylian Mbappé, annoncé comme la prochaine recrue du Real Madrid. Pour Emmanuel Petit, la décision du Real Madrid est tout à fait compréhensible.

Petit prend position pour le Real Madrid

« Depuis le Covid, on a eu des préparations physique et mentale complètement tronquées, on a eu un Mondial au Qatar qui a chamboulé les championnats... Et derrière on s'aperçoit qu'on enchaîne CAN, Euro, Copa America et qu'il n'y a quasiment pas de pauses pour les joueurs. Et là, il y a les JO qui s'ajoutent. La Fifa, l'UEFA, le CIO... chacun regarde son propre intérêt » a confié le champion du monde 1998. Dans un second temps, il a glissé une idée à Mbappé pour participer aux JO.

« Et rien n'oblige Mbappé à signer avec le Real juste à la fin de la saison »