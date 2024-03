Mbappé - PSG : C'est annoncé, le FC Barcelone est jaloux

Alexis Brunet

Dans un peu moins d’un mois, le FC Barcelone va affronter le PSG en quart de finale aller de Ligue des champions. À cette occasion, les Parisiens pourront compter sur leur atout numéro un Kylian Mbappé. Les Barcelonais eux n’ont pas de crack, comme l’affirme Ludovic Giuly, ce qui pourrait faire la différence.

Comme un air de déjà-vu. Voilà ce qu'ont dû se dire les dirigeants du FC Barcelone et du PSG lors du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions. En effet, ce n'est pas la première fois que les deux formations vont s'affronter en phase à éliminations directes.

Mbappé a écœuré le Barça en 2021

On pense bien évidemment à la fameuse Remontada en 2017, où le FC Barcelone avait remonté un handicap de quatre buts de retard, mais il y a eu un nouvel affrontement depuis. En 2021, les deux équipes s'étaient retrouvées en huitièmes de finale. Lors du match aller au Camp Nou, Kylian Mbappé avait particulièrement brillé. Le Français s'était distingué en inscrivant un triplé, permettant ainsi au PSG d'atteindre sereinement les quarts de finale.

PSG : Barcelone interpelle Dembélé avant le choc https://t.co/c5awNmEoky pic.twitter.com/M7Iuj6p8Zz — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Le Barça n'a pas de crack