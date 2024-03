PSG : Le Real Madrid dit non à Mbappé, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est parti pour rejoindre le Real Madrid cet été. Alors qu'il rêve de jouer les JO, l'actuel pensionnaire du PSG est actuellement bloqué par le club merengue, qui refuse de lui donner le feu vert. Interrogé sur ce dossier, Jérôme Rothen s'en est pris au Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans se dirige vers le Real Madrid, qui est en pole position pour finaliser son transfert. Alors qu'il rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été, le capitaine de l'équipe de France doit donc obtenir l'aval de Florentino Pérez pour voir son souhait s'exaucer. Toutefois, d'après Le Parisien et L'Equipe , le président du Real Madrid a fait savoir à la FFF qu'il ne libérera aucun de ses joueurs tricolores pour les JO.

«La classe, ça ne s'achète pas»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule à l'encontre du Real Madrid. « Les joueurs visés sont principalement les Français, donc j'ai du mal avec cette stratégie-là, sachant que le Real Madrid peut remercier aussi beaucoup les joueurs français qui lui ont permis sur les dernières années - et ça date déjà avec Zinedine Zidane, Karim Benzema et d'autres - de gagner les plus belles des compétitions et de devenir à juste titre le meilleur club du monde. J'ai envie de retenir la classe des grands clubs, et là j'ai l'impression qu'ils en manquent trop souvent. La classe, ça ne s'achète pas. J'estime qu'envoyer une lettre comme ça, c'est montrer son autorité », a pesté l'ancien milieu gauche du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Tu vas le perdre un mois, et alors ?»