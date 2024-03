Benzema : Retour inattendu en Bleu ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le tournoi de football des JO de Paris débute quelques jours après la fin de l’Euro 2024, il semble difficile pour les joueurs de Didier Deschamps de participer aux deux événements. Une situation qui pourrait alors profiter à d’anciens protégés du sélectionneur tricolore qui se sont éloignés de l’équipe de France à l’instar d’Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Karim Benzema. Interrogé sur le sujet lundi, Deschamps s’est montré ouvert à l’idée, et vous ?

Thierry Henry est déjà en plein casse-tête pour le tournoi de football des Jeux olympiques de Paris se déroulant en dehors du calendrier FIFA du 26 juillet au 11 août prochain, soit quelques après l’Euro (14 juin - 14 juillet). Le Real Madrid a déjà fait savoir à la FFF qu’il ne comptait pas libérer ses joueurs français, de quoi a priori fermer la porte de l’équipe de France olympique à Kylian Mbappé, qui a pourtant affiché à maintes reprises son intention de participer à l’événement. D’autres clubs pourraient également retenir leurs joueurs, ce qui pourrait profiter à d’autres éléments.

Benzema de retour en équipe de France… pour les JO de Paris ?

Alors qu’Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud pourraient eux aussi être retenus par leur club, d’autres jeunes retraites pourraient profiter de la situation pour faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans retenus par Thierry Henry. On pense alors notamment à Hugo Lloris, Raphaël Varane, ou même Karim Benzema ! Désormais à Al-Ittihad en Arabie saoudite, l’attaquant de 36 ans a prématurément mis fin à son aventure en Bleu à la suite de son forfait pour la Coupe du monde 2022. Le flou règne toujours sur l’absence de Benzema au Qatar, créant un nouveau malaise entre Didier Deschamps et le joueur. Malgré tout, le sélectionneur n’est pas contre l’idée de le revoir sous le maillot bleu à l’occasion des JO.

« Pourquoi pas », répond Deschamps