Équipe de France : Deschamps va perdre un joueur irremplaçable ?

Thomas Bourseau

Blessé à la cheville pendant quelques semaines, Antoine Griezmann a repris du service la semaine dernière avec un but précieux face à l'Inter pour la qualification de l'Atletico de Madrid au tour suivant en Ligue des champions, mais semble toujours être touché à ladite cheville. Ce qui pourrait le contraindre de manquer le rassemblement de mars avec l’équipe de France. Un joueur que Didier Deschamps a avoué ne pas être en mesure de le remplacer.

Antoine Griezmann est plus qu’un simple meneur de jeu aux yeux de Didier Deschamps. En atteste son incroyable série d’apparitions en équipe de France. Le champion du monde 2018 est l’un des hommes de confiance du sélectionneur et aurait même pu être le nouveau capitaine des Bleus après le départ à la retraite d’Hugo Lloris si Kylian Mbappé ne lui avait finalement pas été préféré.

Griezmann affaibli à la cheville, vers un forfait ?

Pour autant, brassard de capitaine ou non, Antoine Griezmann reste un incontournable dans le onze de départ de Didier Deschamps avec une série de 83 matchs de suite avec l’équipe de France. Néanmoins, une diminution à la cheville pourrait le priver de ce rassemblement du mois de mars avec les Bleus.

PSG : Deschamps interpelle Luis Enrique pour Mbappé https://t.co/RvrttjrVAR pic.twitter.com/ryMxlYKsdR — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«On ne pourra pas trouver un joueur avec ses caractéristiques»