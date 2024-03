OM - Équipe de France : Il déclare sa flamme à Deschamps

Thomas Bourseau

Steve Mandanda a connu plusieurs compétitions en équipe de France dont une Coupe du monde remportée en 2018 avec Didier Deschamps. C’est d’ailleurs avec le sélectionneur des Bleus que Mandanda a raflé le championnat de France avec l’OM ainsi que tous ses trophées en carrière. Deschamps est même « père ».

De 2009 à 2022, Steve Mandanda a évolué sous les ordres de Didier Deschamps. Que ce soit pendant trois saisons à l’OM où il a remporté le championnat notamment puis en équipe de France et une Coupe du monde en point d’orgue en 2018 sur le sol russe.

Didier Deschamps, le père de Steve Mandanda ?

Depuis la désillusion qatarienne le 18 décembre 2022 face à l’Argentine, Steve Mandanda a pris la décision de raccrocher les gants avec l’équipe de France, mettant ainsi un terme à une relation professionnelle de treize ans avec Didier Deschamps qu’il considère comme son « papa ».

«Franchement, on peut parce que j’ai gagné tous mes titres avec lui»