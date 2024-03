Incroyable retour en Équipe de France ? Deschamps calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués en équipe de France en vue des rencontres face à l’Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochains. Une liste dans laquelle ne figure toujours pas N’Golo Kanté. Interrogé au sujet du milieu de terrain d’Al-Ittihad, le sélectionneur français a écarté un potentiel retour de son ancien taulier.

A désormais moins de trois mois du début de l’Euro, Didier Deschamps a annoncé la couleur. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé ce jeudi sa liste des 23 joueurs convoqués pour les rencontres opposant l’équipe de France à l’Allemagne (23 mars à Lyon) et au Chili (26 mars à Marseille). Si le retour de Moussa Diaby a été remarqué, pas de surprises notables côté tricolore. Ainsi, la page N’Golo Kanté semble définitivement avoir été tournée par Didier Deschamps…

Fin de carrière internationale pour N’Golo Kanté ?

La dernière sélection du milieu de terrain en équipe de France remonte au 3 juin 2022 et une rencontre de Ligue des Nations face au Danemark. Depuis plusieurs années, N’Golo Kanté avait vu sa carrière internationale être freinée par plusieurs pépins physiques. Son exil vers l’Arabie saoudite avec une signature en faveur d’Al-Ittihad l’été dernier, n’a pas arrangé les choses. S’il ne se montre jamais définitif, Didier Deschamps a de nouveau abordé un possible retour de l’ancienne gloire de Chelsea en équipe de France ce dimanche.

«J’ai pris d’autres options avec des joueurs plus jeunes»