Mercato : Il clashe le PSG après avoir été éjecté !

Arrivé libre en provenance de Liverpool lors de l’été 2021, Georginio Wijnaldum a définitivement quitté le PSG deux ans plus tard. L’international néerlandais a été transféré à Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, mais il aurait préféré retourner à Feyenoord, ce qui n’a pas été rendu possible par le club de la capitale.

L’été 2021 avait été très animé au PSG. En effet, c’est lors de cette période de mercato que Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale. L’Argentin n’était pas le seul, puisque Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, ainsi que Georginio Wijnaldum, étaient eux aussi arrivés à Paris.

Wijnaldum ne voulait pas aller à Al-Ettifaq

En ce qui concerne l'international néerlandais (90 sélections), il n’aura finalement joué qu'une seule saison avec le PSG. Après une première année décevante, Georginio Wijnaldum avait été prêté à l’AS Rome l’année dernière, où il a très peu joué en raison d’une fracture du tibia droit. De retour à Paris l’été dernier, il a été poussé vers la sortie et transféré définitivement à Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€, mais il avait d’autres projets.

« J’aurais vraiment aimé aller à Feyenoord, mais Paris demandait 10M€ »