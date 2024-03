OM : Il claque la porte et en remet une couche sur son départ

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier pour succéder à Igor Tudor, Marcelino a quitté l’OM seulement deux mois plus tard. Un sujet de nouveau évoqué par l’actuel entraîneur de Villarreal et qu’il explique par la volonté des dirigeants de l’OM, et notamment Pablo Longoria, de s’en aller après la réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters.

La pilule semble avoir toujours du mal à passer pour Marcelino. Depuis qu’il a quitté le club en septembre dernier, deux mois seulement après son arrivée, le technicien espagnol a évoqué à de nombreuses reprises son départ de l’OM. Chose qu’il a de nouveau faite, cette fois-ci auprès de Movistar+ . Marcelino a assuré qu’il ne voulait dans un premier temps pas partir.

Mercato : Après l’OM, l’heure des retrouvailles pour Guendouzi ! https://t.co/v7PFROTVmg pic.twitter.com/oDEJCGBzNn — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi »

« Il y a eu des menaces sur les dirigeants marseillais dans le bureau même du président. Ils me l’ont dit le soir, nous avons laissé passer la journée et le lendemain nous avons discuté tous ensemble. Au cours de cette conversation, certains ont décidé de partir, mais je n’en faisais pas partie. Certains ont décidé de partir, et il ne restait plus que moi », a expliqué Marcelino, dans des propos relayés par Foot Mercato . « Si vous décidez d’aller dans un sens et que d’autres se mettent en retrait pour partir alors qu’ils ont parié sur moi, alors qu’est-ce que je fais ici ? »

« On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria »

Alors que Pablo Longoria et les autres dirigeants de l’OM comptaient s’en aller, Marcelino ne se voyait pas rester sans la présence de ceux qui étaient à l'origine de son arrivée : « Les conversations se sont poursuivies jusqu’à ce que nous arrivions à la conclusion que la meilleure chose à faire était de clore notre chapitre là-bas. On disait que j’étais l’entraîneur en raison de mon amitié avec Pablo Longoria, donc s’il partait ou qu’il était mis de côté, lui et tous les gens qui avaient parié sur moi, cela n’avait pas de sens que je sois là. Dans ce contexte, nous avons décidé que je devais me retirer . »

« C’est vraiment un club difficile »