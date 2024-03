Mercato : Gros coup dur à venir avec une star pour le Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid devrait se renforcer sérieusement l'été prochain. Déjà, l'arrivée de Kylian Mbappé semble être quasiment actée, surtout depuis que le meilleur buteur de l'histoire du PSG a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Le Real Madrid pourrait aussi enregistrer la venue d'Alphonso Davies mais le latéral gauche du Bayern Munich pourrait finalement prolonger...

Premier de Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait recruter des joueurs de classe mondiale l'été prochain. Kylian Mbappé fait évidemment parti des pistes très chaudes en Espagne. Alphonso Davies également et selon plusieurs médias espagnols, le club espagnol et le défenseur canadien se seraient déjà mis d'accord pour une arrivée cet été.

Davies parti pour rester au Bayern Munich ?

Le contrat d'Alphonso Davies au Bayern Munich expire en juin 2025. Cette année est donc très importante pour les deux parties, puisque de nombreux clubs pourraient profiter de cette dernière année de contrat pour passer à l'action et faire baisser le prix du latéral gauche canadien. Le Real Madrid utilise cette stratégie, au grand dam du Bayern, qui souhaite le prolonger et discute avec lui en ce sens. La porte ne s'est jamais vraiment refermée et selon Sky Sports , les négociations devraient s'intensifier dans les prochaines semaines. Le Canadien veut 20M€ de salaire annuel, tandis que le Bayern Munich ne peut lui proposer qu'entre 11 et 13M€.

«Des conversations sont en cours et elles progressent de manière positive et ouverte »