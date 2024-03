Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup dur après Mbappé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été, se dirigeant vers le Real Madrid. En plus de la star française, Achraf Hakimi penserait également à rejoindre la Maison-Blanche, où il a déjà évolué. Toutefois, le PSG voudrait retenir son numéro 2.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes après avoir régné pendant sept saisons à Paris. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin.

Mbappé suivi par Hakimi au Real Madrid ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Le club merengue ayant formulé une offre à la star de 25 ans, au même titre que Manchester United et Liverpool. Et malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé pourrait être suivi par son grand ami Achraf Hakimi.

Le PSG veut retenir Achraf Hakimi