Mercato : L’OM a trouvé la solution miracle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisses, l'OM peut s'activer concrètement depuis qu'un accord a été trouvé avec Roberto De Zerbi, son futur entraîneur. Ainsi, plusieurs pistes sont étudiées pour renforcer l'effectif marseillais, y compris celui de Tanguy Ndombele. Et afin de parvenir à s'aligner sur les exigences salariales de l'ancien Lyonnais, l'OM peut s'appuyer sur le régime des impatriés.

Après de longues semaines d'attente, l'OM semble enfin avoir trouvé son entraîneur puisque Roberto De Zerbi va s'engager avec le club phocéen pour remplacer Jean-Louis Gasset. Par conséquent, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont enfin pouvoir accélérer sur le mercato afin d'offrir un effectif compétitif au technicien italien. Et visiblement, c'est parti très fort en coulisses. Et pour cause, Lilian Brassier serait très proche de signer à l'OM qui doit trouver un accord avec Brest. Autre joueur qui semble se rapprocher de Marseille, Mohamed Bachir Belloumi serait très chaud à l'idée d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais bien évidemment, Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Mercato : En feu, l’OM dégaine une offre pour un attaquant algérien https://t.co/J4PPkWf5f6 pic.twitter.com/QL5pPJo19n — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

L'OM dans le coup pour Ndombele ?

En effet, selon les informations de La Minute OM , confirmées par RMC Sport , le club phocéen a entamé des discussions avec Tanguy Ndombele. En fin de contrat avec Tottenham après une saison en prêt à Galatasaray, l'ancien milieu de terrain de l'OL pourrait bien rejoindre la cité phocéenne en cas de départ de Valentin Rongier ou Geoffrey Kondogbia. Mais il faudra faire face à la concurrence du LOSC et de l'OGC Nice.

Le régime d'impatriation