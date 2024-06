Mercato : Le RC Lens annonce du lourd pour son premier transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le RC Lens a officialisé ce lundi l’arrivée de sa première recrue estivale en la personne d’Hervé Koffi. L’international burkinabé s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Sang et Or en provenance du SC Charleroi. Pierre Dréossi a salué son état d’esprit exemplaire ainsi que ses qualités qu’il considère comme parfaite pour un gardien moderne.

Comme évoqué au mois d’avril dernier, le RC Lens tient sa première recrue de l’été. Après avoir passé les trois dernières saisons au SC Charleroi, Hervé Koffi est désormais un Sang et Or . Le club a officialisé ce lundi la signature de l’international burkinabé (54 sélections), qui a paraphé un contrat de quatre ans, jusqu'en juin 2028. C’est un retour en Ligue 1 pour le gardien âgé de 27 ans, passé par le LOSC entre 2017 et 2021.

« Nous avons le plaisir d'officialiser la signature d’Hervé Koffi »

« Nous avons le plaisir d'officialiser la signature d’Hervé Koffi, dont le profil était scruté par notre cellule de recrutement depuis plusieurs mois. À l'approche de la fin de son contrat, le club s’est naturellement et rapidement positionné pour concrétiser son arrivée », a confié Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, dans le communiqué publié par le club.

𝗛𝗲𝗿𝘃𝗲́ 𝗞𝗢𝗙𝗙𝗜, nouvel athlète débloqué ✅Dernier rempart complet, l'international burkinabé s'est engagé avec le Racing jusqu’en 2028. ✍️#FierDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) June 24, 2024

« Hervé incarne parfaitement les qualités requises d'un gardien de but moderne »