PSG : C'est confirmé, le Qatar a tenté un gros coup avec Neymar

Publié le 13 août 2022 à 15h45 par Axel Cornic

Après une saison compliquée et une prolongation de Kylian Mbappé qui en fait le pilier central de tout le projet du Paris Saint-Germain, Neymar semble avoir perdu de son influence. Ainsi, de plus en plus de sources françaises comme étrangères assurent que son club aurait bien aimé le voir partir en ce mercato estival, à trois ans de la fin de son contrat.

Il devait être la tête d’affiche du projet QSI, mais la mayonnaise n’a pas pris. Entre frasques extra-sportives et problèmes physiques, l’aventure de Neymar au PSG a été mouvementée et il a été détrôné par son jeune coéquipier Kylian Mbappé, qui est devenu le seul véritable patron au sein du club parisien.

Le PSG a voulu se débarrasser de lui, mais...

Suffisant pour pousser les propriétaires du PSG à penser à une séparation ? Ce samedi, La Gazzetta dello Sport assure que les Qataris auraient bel et bien essayé de se débarrasser de Neymar au début du mercato estival. La pénurie d’offres les aurait toutefois poussés à faire volte-face et donc garder le Brésilien.

Neymar ne veut pas partir