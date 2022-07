Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato : L'annonce retentissante de Kita sur ce transfert XXL

Publié le 31 juillet 2022 à 22h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du LOSC, Ludovic Blas pourrait quitter le FC Nantes lors de cette fenêtre de transferts. En effet, les Dogues et les Canaris négocieraient actuellement pour boucler un transfert avoisinant les 15M€. Interrogé ce dimanche soir sur l'avenir de Ludovic Blas, Waldemar Kita a lâché toutes ses vérités.

Ludovic Blas pourrait ne plus faire long feu au FC Nantes. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, le milieu offensif des Canaris serait dans le viseur du LOSC. D'ailleurs, à en croire L'Equipe , les Dogues seraient déjà entrés en contact avec le FC Nantes pour boucler un transfert d'environ 15M€. De surcroit, le LOSC aurait proposé un contrat XXL à Ludovic Blas.

«Nous n'avons reçu aucune offre du LOSC pour Ludovic Blas»

Interrogé par Prime Vidéo en marge du Trophée des Champions entre le PSG et le FC Nantes, Waldemar Kita s'est prononcé sur le potentiel transfert de Ludovic Blas vers le LOSC. « Nous n'avons reçu aucune offre du LOSC pour Ludovic Blas. On sait que ça peut bouger. On ne peut pas non plus vendre des joueurs par internet ou dans les médias. S'il a envie de partir, très bien. Je vois que personne ne veut partir dans ce groupe », a confié le président des Canaris , avant de lâcher des précisions sur le cas de Hwang Ui-jo (Girondins de Bordeaux).

