FC Nantes : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Alban Lafont ?

Publié le 14 août 2022 à 19h00 par La rédaction

Ce vendredi, Antoine Kombouaré a poussé un coup de gueule auprès de sa direction. Le coach nantais n'est pas satisfait du mercato et veut bloquer le départ de ses joueurs, même de ceux qui bénéficiaient d'un bon de sortie en début de mercato. Parmi-eux, Alban Lafont, titulaire indiscutable au poste de gardien de but. Mais le portier serait inquiet du mercato nantais et pourrait claquer la porte...

La situation se tend au FC Nantes ! Malgré une saison 2021-2022 réussie avec comme point d'orgue la victoire en finale de Coupe de France, les Nantais ne parviennent pas à recruter du sang neuf. En ce sens, Antoine Kombouaré a mis la pression sur ses dirigeants et menacent de conserver les joueurs qui avaient un bon de sortie en début de mercato. Alban Lafont resterait tout de même attentif aux offres le concernant.

Lafont Nantais cette saison ?

Le journal L'Equipe indique dans son édition de ce dimanche que le portier des Canaris pourrait rester nantais cette saison malgré le bon de sortie dont il bénéficie. Il y aurait eu des négociations avec plusieurs clubs mais celles-ci n'auraient débouché sur aucune offre. Mais le Nantais ne désespère pas...

Le portier nantais attend une offre