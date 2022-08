Foot - Mercato - OM

Jackpot pour Longoria, un joli chèque va tomber dans les caisses

Publié le 14 août 2022 à 17h15 par Dan Marciano

L'OM va pouvoir renflouer ses caisses dans les prochaines semaines. Après avoir récolté près de 7M€ grâce aux ventes de Luan Peres et de Lucas Perrin cet été, le club marseillais va récupérer une dizaine de millions d'euros grâce à Luis Henrique et Nemanja Radonjic. Une option d’achat quasi obligatoire a été incluse dans les deux contrats de prêt.

Rarement présent à Marseille, Frank McCourt garde un œil sur le mercato réalisé par Pablo Longoria. Le propriétaire de l'OM aurait conseillé à l'Espagnol de mettre l'accent sur les ventes afin de renflouer les caisses phocéennes.

Mercato - OM : Mis sous pression, Longoria prépare un énorme coup de balai https://t.co/5ORRJuzQ4i pic.twitter.com/m9ND8viWVg — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Déjà 7M€ récoltés lors de ce mercato

Depuis le début du mercato estival, plusieurs joueurs ont quitté l'OM, mais peu sous la forme d'un transfert sec. Seuls Lucas Perrin et Luan Peres ont été vendus cet été. Ces deux opérations ont permis à la formation phocéenne de récolter près de 7M€ selon les informations de RMC Sport. Mais des liquidités devraient prochainement atterrir ans les caisses de l'OM.

Radonjic et Luis Henrique vont permettre à l'OM de récupérer un joli chèque