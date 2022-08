Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’Angleterre s’arrache un joueur d’Igor Tudor

Publié le 13 août 2022 à 18h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 13 août 2022 à 18h09

Entraîneur de l’OM, Igor Tudor ne semblerait plus compter sur Bamba Dieng. Décidé à renflouer les caisses du club, Pablo Longoria serait prêt à se séparer de la pépite sénégalaise de l’OM. Mais pour ce faire, il faudrait trouver un acheteur. Et bien que l’Angleterre formule un intérêt par le biais de certains clubs de Premier League, le transfert de Dieng n’est pas entériné à l’instant T.

D’ici la fin du mercato estival, Pablo Longoria aurait la ferme intention de mener à bien une opération dégraissage. Peu, trop peu de départs ont permis au président de l’OM de renflouer les caisses du club phocéen. Seuls Luan Peres et Lucas Perrin ont quitté l’OM par le biais d’indemnités de transferts. Pour ce qui est de Steve Mandanda, d’Alvaro Gonzalez, de Boubacar Kamara, de Nemanja Radonjic, de Luis Henrique, de Pol Lirola, d’Amine Harit et de Konrad de la Fuente, tous ont permis à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale.

Longoria ouvre la porte au départ de Dieng

Ainsi, il se pourrait que l’OM se trouve dans l’obligation de se séparer de joueurs dotés d’une belle valeur marchande. Ce qui est notamment le cas de Bamba Dieng. Ayant prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille en décembre dernier, l’international sénégalais de 22 ans est lié au club phocéen jusqu’en juin 2024. Sachant pertinemment qu’il doit renflouer les caisses de l’OM, Pablo Longoria n’a pas fermé la porte à un transfert de Dieng lors d’un passage en conférence de presse la semaine dernière. « C'est un joueur important. Il a beaucoup d'impact, il a de la valeur. Mais on doit rappeler les valeurs du sport moderne » . En outre, Igor Tudor ne serait pas emballé par le profil de Dieng à qui il reprocherait d’avoir pris du poids pendant l’intersaison.

L’Angleterre se penche sur le dossier Bamba Dieng

Ces dernières heures, 90min et But Football Club ont apporté des informations sur le feuilleton Bamba Dieng. D’après le premier média cité, Leeds, Newcastle et Everton seraient sur les rangs afin d’accueillir l’international sénégalais. Et les Toffees , selon BUT , aurait coché son nom dans leur short-list, au même titre que Ludovic Ajorque ou encore de Sehrou Guirassy. Everton semblerait vouloir faire son marché en Ligue 1 après le recrutement d’Amadou Onana et le dossier sur lequel le club travaille, à savoir le rapatriement d’Idrissa Gueye.

