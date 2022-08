Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré tente un gros transfert au RC Lens

Publié le 15 août 2022 à 15h10 par Quentin Guiton

Le mercato fermera ses portes le 31 août à minuit et le FC Nantes pourrait perdre Ludovic Blas ainsi que Moses Simon. Mais Antoine Kombouaré un mis un gros coup de pression à sa direction en assurant qu’il ne voulait aucun départ mais bien des arrivées. Et l’entraineur des Canaris semble avoir été entendu. En effet, le FC Nantes aurait désormais activé une piste pour renforcer son secteur offensif…

Auteur d’une saison remarquable l’an passé avec une victoire en Coupe de France et une qualification pour l’Europe, le FC Nantes connaît des débuts plus poussifs cette saison. Après la défaite lors du Trophée des champions face au PSG, les Canaris ont commencé par deux matchs nuls en Ligue 1. Et les choses pourraient ne pas s’arranger pour le FC Nantes. En effet, le club pourrait perdre deux éléments très importants de son effectif d’ici la fin du mercato, avec Ludovic Blas et Moses Simon.

« Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées »

Mais à l’issue du match face à Lille (1-1), l’entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré a mis un gros coup de pression à sa direction en assurant qu’il ne voulait perdre aucun joueur mais qu’il attendait au contraire des renforts, en particulier dans un secteur bien précis : « Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C'est dans notre intérêt à tous. On a suffisamment discuté et on sait qu'aujourd'hui il faut surtout des renforts. Je n'ai pas envie que mon équipe s’affaiblisse. Blas et Simon ? Vous l'avez vu ce soir (vendredi), on n'a que quatre attaquants, avec Evann Guessand et Mostafa Mohamed, donc il faut les garder et travailler pour avoir des renforts. Oui c'est une urgence aujourd'hui, c'est très clair » .

Nantes veut Gaël Kakuta