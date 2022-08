Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : L'énorme appel du pied d'un Lillois à Ludovic

Publié le 13 août 2022 à 23h00 par La rédaction mis à jour le 13 août 2022 à 23h03

Ludovic Blas serait la priorité absolue du LOSC pour renforcer son secteur offensif. Rémy Cabella a lancé un appel du pied au milieu offensif nantais afin qu'il rejoigne le Nord de la France durant ce mercato. Cependant, Antoine Kombouaré a indiqué à son président qu'il ne voulait pas entendre parler de vente et qu'il espérait plutôt des recrues.

Les dirigeants du LOSC semblent avoir jeté leur dévolu sur le joueur du FC Nantes Ludovic Blas. En marge de l'ouverture de la seconde journée de Ligue 1 ce vendredi, Rémy Cabella a invité son adversaire à le rejoindre au LOSC. Une sortie qui ne devrait pas plaire à Antoine Kombouaré qui reste ferme sur la question...

« Ça nous ferait tous plaisir qu'il vienne avec nous »

« Ludovic Blas ? J'aime bien jouer avec des joueurs avec une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ça nous ferait tous plaisir qu'il vienne avec nous » lance Cabella en zone mixte après la rencontre entre le LOSC et le FC Nantes. Antoine Kombouaré s'oppose à un départ de Ludovic Blas.

« Aujourd'hui je veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées »