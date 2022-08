Foot - Mercato - PSG

PSG : Le dénouement du feuilleton Bernardo Silva est imminent

Publié le 13 août 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

Certes, comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos rêverait du recrutement de Bernardo Silva. Cependant, le PSG accuserait pas qu’un léger retard dans cette opération puisque le FC Barcelone aurait déjà trouvé un terrain d’entente sur le plan contractuel avec le joueur de Manchester City. Et grâce à l’activation d’un levier économique, le club culé pourrait boucler la signature de Bernardo Silva dès la semaine prochaine.

Bernardo Silva est la signature rêvée de Luis Campos comme le10sport.com vous l'a révélé le 3 août. Conseiller football du PSG, le Portugais voit d’un très bon oeil une éventuelle arrivée du milieu offensif de Manchester City, sous contrat jusqu’en juin 2025. D’ailleurs, Campos a coché le nom de Silva dans sa liste de potentielles recrues, bien qu’en l’état, le dirigeant parisien soit focalisé sur le recrutement d’un attaquant réclamé par Christophe Galtier en conférence de presse. Les dossiers Marcus Rashford et Rafael Leao seraient à l’étude en coulisse au PSG. Et The Times a d’ailleurs affirmé qu’au vu des avancées positives avec le clan Rashford au niveau des négociations, une offre de transfert devrait être soumise à Manchester United malgré la réticence publique des Red Devils de vendre l’international anglais.

Pour Bernardo Silva, le Barça a un véritable coup d’avance

À en croire les informations divulguées par SPORT , le FC Barcelone se serait d’ores et déjà mis d’accord avec Bernardo Silva et son entourage sur les termes d’un contrat de quatre saisons. À ce jour, seul le montant de l’opération resterait une inconnue. Cependant, le FC Barcelone affirmait en coulisse que cette opération devrait tourner et se régler autour des 65M€. Grâce à l’activation d’un nouveau levier économique, le Barça serait prêt et ce, à tout moment, à dégainer une offre se situant dans ces eaux-là.

Busquets et Piqué déterminants pour le recrutement de Silva au Barça

Toujours d’après les informations de SPORT , la clé du transfert de Bernardo Silva, bien que club parisien ait les ressources financières nécessaires, serait la réduction de salaire de Sergio Busquets et de Gerard Piqué. L’optimisme régnerait au sein du FC Barcelone pour que Bernardo Silva puisse débarquer avant la clôture du mercato estival le 1er septembre, voire bien avant.

Une arrivée la semaine prochaine ?