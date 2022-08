Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Favre pour Bamba Dieng

Publié le 14 août 2022 à 21h00 par Axel Cornic mis à jour le 14 août 2022 à 21h06

Révélation de l’année dernière et plutôt convaincant lors de la présaison, Bamba Dieng semble être poussé vers la sortie du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs pistes ont été évoquées et non seulement à l’étranger, puisque l’OGC Nice a été cité parmi les prétendants à l’attaquant de 22 ans.

Il devrait y avoir encore du changement à l’OM, d’ici la fin du mercato estival. Pablo Longoria n’a en effet pas fermé la porte à d’autres départs et cela pourrait notamment passer par Bamba Dieng, qui est pourtant l’une des très belles surprises de la saison dernière.

Mercato - OM : Un transfert à l’OM ? La réponse de ce joueur de Ligue 1 https://t.co/Te0iGCqbuK pic.twitter.com/7YnBrgqYCc — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Nice est intéressé, mais...

Plusieurs pistes ont été évoquées pour l’international sénégalais, notamment en Premier League. Ces derniers jours, une piste française a également fait surface pour Bamba Dieng avec l’OGC Nice, qui selon Canal + ne serait toutefois pas passé à l’action pour le moment.

« Dieng ? Il faut trouver des solutions »