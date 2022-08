Foot - Mercato

Une révélation ahurissante sur le calvaire de Cristiano Ronaldo

Publié le 15 août 2022 à 21h35 par La rédaction

Ce n’est désormais plus un secret : Cristiano Ronaldo ne souhaite plus évoluer à Manchester United. Après un début de saison plus que compliqué, le Portugais n’a cependant toujours pas trouvé de porte de sortie. Et les mancuniens ne sauraient désormais plus quoi faire de leur star…

Manchester United est dans la tourmente. Pour leur 2e rencontre de Premier League face à Brentford, les Red Devils se sont lourdement inclinés 4-0. Une défaite qui n’a évidemment pas plu à Erik Ten Hag, mais aussi à Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui souhaiterait quitter Manchester United depuis plusieurs semaines, n’aurait toujours pas trouvé de porte de sortie. Et le club ne saurait plus quoi faire de sa star…

Cristiano Ronaldo, une attitude qui énerve

En effet, comme révélé par le Times il y a plusieurs semaines, l’attitude du Portugais agacerait beaucoup au sein de Manchester United. En effet, en raison de la baise de son salaire et du recrutement effectué par le club, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter les Red Devils . Officiellement, le joueur n’a pas participé à la tournée estivale du club. Officieusement, son agent Jorge Mendes aurait travaillé afin de lui trouver une porte de sortie. Chose que l’agent n’aurait pas réussi à faire.

Cristiano Ronaldo, seul et agacé

Par ailleurs The Athletic annonçait également une anecdote incroyable concernant Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais déjeunerait actuellement seul à la cantine de Manchester United. Il serait également très agacé aux entraînements. Une attitude qui aurait beaucoup agacé au sein du club, d’autant que les dirigeants lui auraient accordé beaucoup de faveur depuis plusieurs semaines. Erik Ten Hag serait par ailleurs disposé à le laisser partir, mais uniquement si Manchester United parvient à recruter un, voire deux attaquants.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?