Le feuilleton Cristiano Ronaldo une nouvelle fois relancé ?

Publié le 15 août 2022 à 14h45 par La rédaction mis à jour le 15 août 2022 à 14h48

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été, un an seulement après son retour. Seulement, son club a toujours fermé la porte et compte bien que leur star aille au bout de son contrat. Mais ce lundi, Erik ten Hag aurait changé d’avis ! Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de l’été…

Un an après son incroyable retour, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en décidant de demander son départ de Manchester United cet été. Le Lusitanien voudrait absolument jouer la Ligue des champions cette saison. Et malgré que son nom ait été lié à plusieurs clubs, les Red Devils ont toujours été clairs : Ronaldo ne partira pas cet été et honorera son contrat jusqu’au bout.

Mercato : Coup de tonnerre pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/1hPMk15K7A pic.twitter.com/xGOQAMbNxa — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Un climat tendu entre Ronaldo et Manchester United

Ainsi, il était fort probable de voir Cristiano Ronaldo rester une saison de plus à Manchester United. Seulement, le climat serait délétère entre le quintuple Ballon d’Or et son club. En plus des tensions avec son entraineur, Ronaldo énerverait aussi ses coéquipiers. D’ailleurs, The Athletic révèle ce lundi que le joueur mangerait souvent tout seul.

Ten Hag aurait changé d'avis concernant Ronaldo !