Foot - Mercato

Ça se tend pour Ronaldo, un gros transfert en préparation ?

Cristiano Ronaldo ne cacherait plus ses envies de départ, un an après son retour à Manchester United. Agé de 37 ans, l'attaquant portugais aimerait rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions afin de continuer d'évoluer au plus niveau. Malgré la récente sortie de Diego Simeone, l'Atlético aimerait l'attirer en Liga.

Titularisé pour la première fois de la saison face à Brentford samedi dernier, Cristiano Ronaldo aurait certainement préféré se cacher après la prestation réalisée par son équipe. Défait lourdement (4-0), Manchester United enregistre une nouvelle contreperformance, après celle enregistrée à Brighton lors de la première journée. Ce résultat est surtout un mauvais signal envoyé à sa star. Proche de la retraite, Ronaldo recherche essentiellement des matches à enjeux. Or, le club anglais n'est pas parvenu à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. En coulisses, il ne cacherait pas ses envies d'ailleurs, même si Erik Ten Hag aimerait le conserver. Retenu contre son gré, Ronaldo génèrerait quelques tensions en interne. A tel point que Manchester United réfléchirait à le vendre cet été, à un an de la fin de son contrat.

En cas de transfert, où pourrait évoluer Ronaldo ? Comme annoncé par le10Sportcom, le PSG n'est plus intéressé. Certaines rumeurs ont aussi évoqué un intérêt de l'Atlético. Coach des Colchoneros , Diego Simeone a répondu aux rumeurs ce dimanche. « Ronaldo ? Il est normal qu’on se positionne d'un côté ou de l'autre à cause de ce qui est généré par la controverse et les intentions du joueur. Ça fait partie de ce dont vous (les journalistes) avez besoin. Je ne pense qu'à Getafe » a confié le technicien espagnol.

Pourtant, selon les informations du journaliste Guillem Balague, Diego Simeone aimerait l'attirer dans la capitale espagnole. Le technicien voudrait le relancer, à l'instar d'un Luis Suarez la saison dernière. De son côté, Cristiano Ronaldo ne fermerait pas la porte à un départ à l'Atlético, malgré son passage au Real Madrid. Son agent, Jorge Mendes, qui entretient d'excellentes relations avec le club espagnol, pourrait faciliter ce transfert. Une opération qui ne satisfait pas les supporters de l'Atlético, qui ont publié un communiqué sur Twitter.

Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn