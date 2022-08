Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : La grande annonce d'Ancelotti sur ce transfert XXL

Publié le 15 août 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio pourrait être sacrifié lors de ce mercato estival, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an. Interrogé sur ce potentiel transfert, Carlo Ancelotti a lâché toutes ses vérités.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Marco Asensio est de plus en plus incertain. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023, l'attaquant du Real Madrid serait sur la sellette. En effet, la direction merengue penserait à se séparer de Marco Asensio afin d'empocher une belle enveloppe lors de ce mercato estival. Mais qu'en pense Carlo Ancelotti ?

«Asensio est un joueur du Real Madrid»

Présent en conférence de presse après la victoire du Real Madrid face à Almeria ce dimanche (1-2), Carlo Ancelotti a pris position sur le potentiel transfert de Marco Asensio cet été. « Marco Asensio, qui n'a pas joué contre Almeria ? Comme je l'ai déjà dit, (Marco) Asensio est un joueur du Real Madrid et tant qu'il le sera, je le considérerai comme tel et il jouera » , a confié le coach du Real Madrid avant d'ajouter.

«C'est un joueur important, mais...»