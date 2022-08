Foot - Mercato - OM

Alexis Sanchez fait déjà l'unanimité dans le vestiaire de Tudor

Publié le 15 août 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Pour satisfaire les désirs d'Igor Tudor, Pablo Longoria a frappé fort sur le marché en bouclant le transfert libre et gratuit d'Alexis Sanchez. Malgré une entrée en matière timide face à Brest ce dimanche soir, Alexis Sanchez a déjà mis tout le monde d'accord au sein du vestiaire d'Igor Tudor. En effet, Matteo Guendouzi et Jonathan Clauss ont déjà validé la signature d'Alexis Sanchez.

A la peine à l'Inter, Alexis Sanchez a quitté le club milanais. En effet, la star chilienne a trouvé un accord avec les Nerazzurri pour résilier son contrat. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Alexis Sanchez a choisi de s'engager en faveur de l'OM. En effet, l'attaquant de 33 ans s'est envolé vers Marseille et a trouvé un accord de principe avec Pablo Longoria dans un premier temps, avant de passer sa visite médicale. Et alors que ses examens se sont bien passés, Alexis Sanchez a été officiellement transféré à l'OM, et ce, pour 0€.

«On est sûr qu'il va beaucoup nous apporter»

Tout juste arrivé à l'OM, Alexis Sanchez a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche soir. En effet, l'ancien du FC Barcelone est entré en jeu à la mi-temps face à Brest (1-1). Et malgré un premier match timide à l'OM, Alexis Sanchez est confiant pour la suite, comme il l'a laissé entendre sur les réseaux sociaux. « C’est juste le début. Continuons de nous améliorer. Allez l’OM », a posté le vétéran de 33 ans sur son compte Instagram après OM-Brest.

«Ce qu'il apporte, c'est très bien, c'est de très bon augure pour la suite»

De son côté, Matteo Guendouzi trouve également que les débuts timides d'Alexis Sanchez à l'OM ne sont pas alarmantes. En zone mixte, l'international français a d'ailleurs affirmé que son nouveau coéquipier allait beaucoup apporter à Marseille. « C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. Il n'a fait que quatre ou cinq entraînements avec nous, c'est très peu. Mais on sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter, il va être très décisif. On en est sûr. C'est un joueur qui va beaucoup nous aider, c'est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de trophées. On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On lui souhaite de s'intégrer au plus vite, de marquer beaucoup de buts. Mais je suis sûr qu'il va en marquer beaucoup cette année » , a jugé Matteo Guendouzi.

«C’est juste le début, continuons de nous améliorer, Allez l’OM»