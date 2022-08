Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau crack de Galtier sur le départ ?

Publié le 15 août 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

En parallèle des arrivées, Luis Campos s'activerait en coulisses pour dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Alors que des cracks du PSG seraient également concernés par un départ, Djeidi Gassama pourrait être prêté cet été pour emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience. D'ailleurs, la pépite de 18 ans ne manquerait pas de prétendants.

Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une véritable révolution au PSG. En effet, le président parisien a remercié à la fois le directeur sportif Leonardo et l'entraineur Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Luis Campos - en tant que conseiller football - et au coach français Christophe Galtier.

Un départ en prêt privilégié pour Djeidi Gassama

Tout juste arrivés au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier ont métamorphosé le club. En effet, les deux hommes ont pris des décisions très fortes pour marquer de leur empreinte leur passage à Paris. Et cela passe par un gros renouvellement de l'effectif du PSG. D'une part, Luis Campos s'est activé pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Et il a déjà bouclé quatre transferts, à savoir Hugo Ekitike, Vitinha, Renato Sanches et Nordi Mukiele. Comme l'a annoncé dernièrement le coach du PSG, trois autres renforts sont attendus : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.

Djeidi Gassama a la cote en Ligue 1

D'autre part, le PSG de Luis Campos et Christophe Galtier travaille pour dégraisser son effectif. Pour ce faire, le conseiller football parisien a déjà bouclé les départs d'Arnaud Kalimuendo, Alphonse Areola, Georginio Wijnaldum, Daouda Weidmann, Thierno Balde, Colin Dagba et de Marcin Bulka. Et Luis Campos ne compte pas s'arrêter-là. En effet, Christophe Galtier lui a dressé une liste de joueurs à vendre en priorité lors de ce mercato estival. Des joueurs qui ont été placés dans un second groupe d'entrainement et où on peut compter Rafinha, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe.

Dortmund et Mönchengladbach sur les traces de Djeidi Gassama ?