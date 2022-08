Foot - Mercato - PSG

Les 5 plus gros transferts du PSG en Premier League

Publié le 16 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG scrute le marché des transferts pour renforcer son effectif et ne semble négliger aucun championnat. Y compris la Premier League, où les prix délirants ont parfois de quoi refroidir les clubs intéressés. Ces derniers jours, Luis Campos aurait d'ailleurs activé deux pistes anglaises à savoir celles menant à Bernardo Silva (Manchester City), comme révélé par le10sport.com, ainsi qu'à Marcus Rashford (Manchester United). Une chose est sure, si l'un de ces deux dossiers aboutis, ce sera un record pour le PSG sur le marché anglais. Le 10 Sport vous propose effectivement de découvrir les 5 plus grosses dépenses parisiennes en Premier League.

5) Benjamin Stambouli - Tottenham - 2015 - 8,6M€

Le cinquième de ce classement est donc Benjamin Stambouli qui débarque en 2015 pour environ 8,6M€ après une saison poussive à Tottenham. Malgré tout, l'ancien Montpelliérain garde une belle cote en Ligue 1 et Laurent Blanc l'apprécie. Il réclame donc son recrutement afin de densifier un secteur de jeu qui peine à trouver les successeurs de Thiago Motta et Blaise Matuidi. Malheureusement, ce sera un échec puisque seulement un an plus tard, Stambouli rejoindra Schalke 04 pour 8M€. Au moins, le PSG n'aura pas perdu d'argent dans ce dossier, ce qui n'est pas le cas avec le joueur qui suit dans ce classement.

4) Yohan Cabaye - Newcastle - 2014 - 25M€

En effet, pour trouver trace du quatrième, il faut faire un bon de quasiment 17M€. Un an et demi avant Benjamin Stambouli, en janvier 2014, Laurent Blanc souhaite déjà dénicher un milieu de terrain capable de venir concurrencer son intouchable trio composé de Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Surtout dans le but de faire souffler l'ancien joueur du FC Barcelone, Dans cette optique, c'est Yohan Cabaye qui va débarquer en provenance de Newcastle pour 25M€. Il faut dire que Laurent Blanc le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres en équipe de France. Sur le papier, cela semble donc être un transfert intéressant d'autant plus que Cabaye connaît bien la Ligue 1. Cependant, l'ancien Lillois ne réussira pas à s'imposer et partira un an et demi plus tard pour 14M€ vers Crystal Palace.

3) Idrissa Gueye - Everton - 2019 - 30M€

De retour au poste de directeur sportif en 2019, Leonardo a la lourde tache de rapidement renforcer l'entrejeu de l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, l'entraîneur allemand va réclamer le transfert d'Idrissa Gueye. Récupérateur infatigable, l'international sénégalais dispose d'un profil qui n'existe pas au sein de l'effectif du PSG. Le club de la capitale va donc lâcher 30M€ pour le recruter en provenance d'Everton. Après avoir connu de bonnes périodes au PSG, Idrissa Gueye est désormais poussé au départ. Et pourrait même retourner chez les Toffees .

2) David Luiz - Chelsea - 2014 - 49,5M€

En 2014, le PSG découvre avec frustration les règles, et surtout les sanctions du fair-play financier. Jugé coupable d'avoir enfreint les règles, le club de la capitale est sanctionné et voit son investissement sur le marché des transferts être restreint à 60M€. Et les Parisiens vont décider d'engloutir quasiment l'intégralité de leur budget sur David Luiz qui débarque en provenance de Chelsea pour 49,5M€. A l'époque, c'est tout simplement le deuxième plus gros transfert de l'histoire du PSG derrière Edinson Cavani. Malgré tout l'international brésilien aura un bilan mitigé à Paris où il restera deux saisons, avant de retourner chez les Blues .

1) Angel Di Maria - Manchester United - 2015 - 63M€